Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı

6 saat önce

İskenderun Körfezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilediİskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarken mahsur kalan baba oğul iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı, System.String[]

İskenderun Körfezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi


İskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarken mahsur kalan baba oğul iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine götürülen iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İskenderun Körfezi'ndeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.


Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde bazı kadınların yolda yürümekte zorlandıkları gözlendi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde çatı uçmaları yaşandı. Yağmur ve fırtına sonrası ise ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzaralar oluşturdu. - HATAY

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı
Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]