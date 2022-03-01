Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı - Son Dakika
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Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

01.03.2022 13:42
Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Amasra'da kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevki'inde kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'de seyir halinde olan yük gemileri de fırtınadan korunmak için Amasra Limanı'na demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Karadeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği bildirilirken, fırtınanın akşam saatlerin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Bülent Bostancı/İHA)

Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı
Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

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Karadeniz, Fırtına, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı - Son Dakika


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