Fırtınada Balıklar Karaya Vurdu
55 dakika önce
Malta'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu.
Malta
'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların etkisiyle balıklar karaya vurdu. Akdeniz
'de yer alan ada ülkesi Malta'da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle denizdeki balıklar karaya vurdu. Adada yaşayanların sahillere vuran balıkları ellerindeki poşetlere doldurduğu görüldü. Fırtına ağaçları yerlerinden sökerken, duvarların yıkılmasına ve elektrik kesintisine yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dev dalgalar ve rüzgar nedeniyle yaralanan olmadığı ancak maddi hasar oluştuğu belirtildi. Fırtına tarım arazilerine de zarar verirken, onlarca uçuşun ve bazı otobüs seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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