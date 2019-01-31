Fırtınada Başına Tahta Parçası Çarpan Kadın, Yaşam Savaşını Kaybetti
38 dakika önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 8 gün önce, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Şerife Yumşak (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde, 8 gün önce, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Şerife Yumşak (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta, şiddetli rüzgarın etkisiyle evinin çatısından kopan tahta parçası başına çarpan Şerife Yumşak, ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Yumşak, 24 Ocak'ta, hastanede hortumdan hasar oluşması üzerine Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yumşak, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Şerife Yumşak'ın cenazesinin, memleketi Konya
'da toprağa verileceği kaydedildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:29 Kaynak: DHA
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