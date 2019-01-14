Son Dakika Haberleri: Fırtınada Botları Sürüklenen Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Fırtınada Botları Sürüklenen Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fırtınada Botları Sürüklenen Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, fırtınaya yakalandı.

Fırtına nedeniyle botları yaklaşık 15 mil sürüklenen, soğuğun da etkisiyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, haber verilmesi üzerine Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Cunda Adası'nda kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmene, giysi, yiyecek ve tıbbi yardım yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Yarın Kar Geliyor

Son Dakika! Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:45:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtınada Botları Sürüklenen Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]