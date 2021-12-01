Fırtınada çam ağacı otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık çam ağacı saat 15.30 sıralarında fırtına nedeniyle yolun karşısında park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Marketin önünde park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, tonlarca ağırlığındaki ağaç, Alaşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından motorlu testere ile kesildi.

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