Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü - Son Dakika

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

SİVAS - Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, yarım saat içerisinde bir çok çatı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran rüzgar fırtınaya dönüştü. Şehir içerisinde bir çok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılardan savrulan molozlar park halindeki bir çok araçta hasara neden oldu. Şehir içerisinde bir çok noktada elektrik iletim hatları da zarar gördü. Bazı iş yerlerinde de hazar oluştu. Fırtınanın gece yarısına kadar etkili olacağı tahin ediliyor.