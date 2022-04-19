Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü - Son Dakika
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Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

19.04.2022 03:08

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, yarım saat içerisinde bir çok çatı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü.

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

SİVAS - Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, yarım saat içerisinde bir çok çatı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran rüzgar fırtınaya dönüştü. Şehir içerisinde bir çok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılardan savrulan molozlar park halindeki bir çok araçta hasara neden oldu. Şehir içerisinde bir çok noktada elektrik iletim hatları da zarar gördü. Bazı iş yerlerinde de hazar oluştu. Fırtınanın gece yarısına kadar etkili olacağı tahin ediliyor.

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü
Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü
Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü
Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

YORUMLAR
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Şiddetli fırtına etkili oldu, çok sayıda binanın çatısı uçtu Şiddetli fırtına etkili oldu, çok sayıda binanın çatısı uçtu Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü - Son Dakika
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