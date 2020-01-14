Fırtınada denize giren adamın zor anları - Son Dakika

Fırtınada denize giren adamın zor anları
6 saat önce
Fırtınada denize giren adamın zor anlarıİrlanda, (DHA) ? İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
Fırtınada denize giren adamın zor anları
İrlanda, (DHA) ? İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.
İngiltere ve İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan saatte 128 kilometre hızla rüzgarın estiği İrlanda'nın sahil kenti Salthill'de, bir adam yüksek dalgalara ve sert esen rüzgara aldırmayarak denize girdi. Ancak denizden çıkması kolay olmadı.
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