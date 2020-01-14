Fırtınada denize giren adamın zor anları - Son Dakika
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Fırtınada denize giren adamın zor anları

6 saat önce

Fırtınada denize giren adamın zor anlarıİrlanda, (DHA) ? İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.

Fırtınada denize giren adamın zor anları

İrlanda, (DHA) ? İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.

İngiltere ve İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan saatte 128 kilometre hızla rüzgarın estiği İrlanda'nın sahil kenti Salthill'de, bir adam yüksek dalgalara ve sert esen rüzgara aldırmayarak denize girdi. Ancak denizden çıkması kolay olmadı.

Fırtınada denize giren adamın zor anları

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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