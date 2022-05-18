FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

18.05.2022 22:49

BALIKESİR'de şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

BALIKESİR'de şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sürücü Atakan Gökçe, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Balıkesir'de bugün saat 19.00 sıralarında başlayan fırtına yaklaşık 1,5 saat boyunca etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtına sırasında Bandırma Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan tonlarca ağırlığındaki bir ağaç, Atakan Gökçe yönetimindeki 34 CAG 694 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bursa'dan Balıkesir'e gittiğini söyleyen sürücü Atakan Gökçe, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde ise büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, yolu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Otomobilin üzerine devrilen ağaç ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kesilerek kaldırdı. Temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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