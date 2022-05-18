FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

BALIKESİR'de şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sürücü Atakan Gökçe, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Balıkesir'de bugün saat 19.00 sıralarında başlayan fırtına yaklaşık 1,5 saat boyunca etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtına sırasında Bandırma Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan tonlarca ağırlığındaki bir ağaç, Atakan Gökçe yönetimindeki 34 CAG 694 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bursa'dan Balıkesir'e gittiğini söyleyen sürücü Atakan Gökçe, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde ise büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, yolu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Otomobilin üzerine devrilen ağaç ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kesilerek kaldırdı. Temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.