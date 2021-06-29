Fırtınada devrilen ağacın kovuğundaki yavru sığırcıkları sahiplendi - Son Dakika

EDİRNE'de cumartesi günü çıkan fırtınada devrilen ağaç kovuğunda yavru 2 sığırcık bulan Erdin Kokoralp (73) kuşlara yuva yaptı Kokoralp, elleriyle beslediği yavru kuşlara torunları Ecenur ve Furkan'ın ismini verdi.

Edirne'de cumartesi günü çıkan kuvvetli fırtına kentte çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu. Fırtınanın en çok etkili olduğu Karaağaç Mahallesi'nde devrilen ağaçlar yolları kapatınca mahalleli de harekete geçerek, traktör ve el yordamıyla temizleme çalışmalarına katıldı. Mahallede yaşayan Erdin Kokoralp da fırtınanın devirdiği ağaçlardan birini, traktörüyle yoldan çekmeye çalıştığı sırada içinden kuş sesleri geldiğini duydu. Emekli olan ve 2 çocuğu, 3 torunu bulunan Kokoralp, eşiyle birlikte devrilen ağaç kovuğundaki yuvasından çıkardığı 2 sığırcığı sahiplendi.Yavru kuşlar için solucan toplayıp elleriyle besleyip hayatta kalmalarını sağlayan Erdin Kokoralp, "Fırtına koptuğunda ağaçlar yolu kapamıştı, yolu açmak için traktörümle ağı traktörümle çektim. Bahçeye götürmek için çektiğim ağacın içinden kuş sesi duydum. Allah'tan ağaç dönmemişti. Dönse kesin ölürlerdi. Daha sonra kuşları ağaç kovuğundan çıkardım ve solucan ile beslemeye başladım. Evimde tavus kuşları da var. Yavru sığırcıklara torunlarımın ismi Ecenur ve Furkan'ı koydum. Sağlık durumları iyi "dedi.

- Edirne