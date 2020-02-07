Fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi - Son Dakika
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Fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

6 saat önce

ORDU'da dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından sökülerek mezarların üzerine devrildi.

Fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi, System.String[]

ORDU'da dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından sökülerek mezarların üzerine devrildi. Bazı mezarlarda hasar oluştu. Vatandaşlar bugün mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinde hasar olup olmadığını kontrol etti.

Ordu'da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı. Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü. Bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarılğa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

'MERMERLERİ KIRILMIŞ'

Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı, 'Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumdaö diye konuştu.

'KABİRLERDE HASAR VAR'

Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, 'Benim yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12'ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazımö dedi.


Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
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