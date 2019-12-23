Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu - Son Dakika

Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu

6 saat önce

KONYA'da, şiddetli rüzgar etkili olurken, Selçuklu ilçesindeki düğün salonunun çatısı uçtu.

Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu, System.String[]

KONYA'da, şiddetli rüzgar etkili olurken, Selçuklu ilçesindeki düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı.

Kentte bu sabah başlayan rüzgarın hızı, gün içinde saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçların dalları kırıldı. Selçuklu'ya bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Gülvatan Sokak'ta bulunan 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı, fırtınada uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı. Olayda yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli rüzgar, kentte gün boyu etkili olacak.


Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Haberleri
20:06 KARDEMİR'de personele mesleki yeterlilik belgesi verildi - Son Dakika
20:03 Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
20:03 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
20:01 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:00 Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:08:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]