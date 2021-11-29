Fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı - Son Dakika

Arnavutköy'de gençler boks makinesine yumruk attığı sırada fırtına nedeniyle boks makinesi yıkıldı. Bir anda etkisini artırarak boks makinesini sürüklemeye başlayan fırtınayla gençlerin imtihanı trajikomik görüntüler oluştururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir grup genç, yol kenarında bulunan boks makinesinin başına gelerek yumruk atmak istedi. Makineye para atan gençler yumruk atmaya çalıştığı sırada fırtınanın başlamasıyla makine devrildi. Neye uğradığını şaşıran gençler, yol kenarındaki iş yerinin çalışanıyla birlikte makineyi yerinden kaldırmaya çalıştı. Bu sırada şiddetli fırtına nedeniyle boks makinesi sürüklenmeye başladı. Gençler ve iş yeri çalışanının makineyi tutmaya çalıştığı o anlar ise trajikomik görüntüler oluşturdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)