Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular - Son Dakika

Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular

28.01.2021 11:35

Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular Karadeniz'in dalgalarına teslim olacaktı, yardımına bekçiler koştu Sakarya'nın Karasu ilçesinde devriye atan bekçiler şiddetli fırtına sonucu halatı kopan tekneyi elleri ile dakikalarca kıyıda tutup sahibine teslim etti.

Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular

Karadeniz'in dalgalarına teslim olacaktı, yardımına bekçiler koştu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde devriye atan bekçiler şiddetli fırtına sonucu halatı kopan tekneyi elleri ile dakikalarca kıyıda tutup sahibine teslim etti.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde Sakarya Nehri ve Karadeniz'in buluştuğu noktadaki limanda dün gece şiddetli fırtına çıktı. Savrulan teknelerden bazılarının halatları koptu. Kıyıdan boşa çıkan tekneler, suda savrulurken yardıma bu sırada bölgede devriye atan bekçiler koştu. Bekçiler, halatı kopunca hareketlenen bir tekneyi görünce koşup halatları tuttular. Tekneyi kıyıya bağlı tutmak için dakikalarca halatı elden bırakmayan bekçiler, tekne sahibine durumu bildirdi. Bölgeye gelen teknenin sahibi, halatı limana bağlayıp tekneyi yeniden sabitledi. Bekçilerin bu hareketi vatandaşların takdirini kazandı.

Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular
Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular
Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular
Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular

Karadeniz, Sakarya, Fırtına, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular - Son Dakika


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