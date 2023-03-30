Fırtınada kafasına beton parçası düşmesiyle yaşamını yitiren eski savcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Fırtınada kafasına beton parçası düşmesiyle yaşamını yitiren eski savcı, son yolculuğuna uğurlandı

30.03.2023 15:47

Osmaniye'de depremde ağır hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ölen eski savcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçası düştü. Bu sırada bölgeden geçen eski savcı Mehmet Nazif Yaşar (56), kafasına beton parçasının gelmesi sonucu hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Bugün morgdan alınan Yaşar'ın cenazesi, Osmaniye Hacı Nuri Çomu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Fakıuşağı Mezarlığı'na götürülen eski savcının cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Fırtınada kafasına beton parçası düşerek ölen eski savcı toprağa verildi
Fırtınada kafasına beton parçası düşerek ölen eski savcı toprağa verildi
Fırtınada kafasına beton parçası düşerek ölen eski savcı toprağa verildi
Kaynak: İHA
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Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınada kafasına beton parçası düşmesiyle yaşamını yitiren eski savcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtınada kafasına beton parçası düşmesiyle yaşamını yitiren eski savcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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