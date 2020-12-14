Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
14.12.2020 20:50
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı Mersin'de fırtına sonrasında sahile vuran yunus, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
MERSİN - Mersin'de fırtına sonrasında sahile vuran yunus, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Mezitli Viranşehir sahilinde bir yunus fırtına esnasında dalgalarla birlikte karaya vurdu. Bu sırada sahilde bulunan Kasım Toker, Ferhat Başboğa ile Ali Tuncer adlı vatandaşlar yunusu sahilde çırpınırken görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da duyarlı vatandaşlar dalgalara rağmen yunusu güçlükle iterek denize taşıdı. Dalgalara rağmen vatandaşlar yunusu yüzebileceği noktaya getirince yunus hareket edip yüzerek gözden kayboldu.
Bazı vatandaşlarda olan biteni anbean cep telefonuyla kaydetti.
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