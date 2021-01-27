Fırtınada kırılan ağaç dalı mahalleyi 1 saat elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Fırtınada kırılan ağaç dalı mahalleyi 1 saat elektriksiz bıraktı

Kavak ağacının kırılan 15 metrelik dalı elektrik hatlarının üstüne düşünce mahalle karanlığa gömüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da fırtınadan dolayı kırılan kavak ağacının dalı elektrik hatlarının üzerine düşünce bir mahalle elektriksiz kaldı. Elektrik şirketinin yoğun uğraşları sonucu karanlıkta kalan mahalleye elektrik yaklaşık 1 saatin sonunda verilebildi.

Olay, merkeze bağlı Sülün beldesi Hisar mahallesinde meydana geldi. Kentte devam eden olumsuz hava koşullarından dolayı rüzgar gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Fırtınadan dolayı Hisar mahallesinde elektrik hatlarının yanındaki kavak ağaçlarından birinin kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki dalı elektrik kablolarının üzerine düştü. Kısa devre sonucu mahalle bir anda karanlığa gömüldü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi. Ekipler vinç yardımıyla çıktıkları alçak gerelim hattı üzerindeki ağaç dalını indirerek yol kenarına aldı. Ardından ekipleri hızlı çalışmasının ardından karanlıkta kalan mahalleye yaklaşık bir saatin sonunda elektrik verilebildi.