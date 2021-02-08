Şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsünün şoförü koştu. Sürücüye eşlik ederek rüzgarı kesti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › FIRTINADA KÖPRÜDEN GEÇEMEYEN MOTOSİKLETLİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ - Son Dakika

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