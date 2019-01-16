Fırtınada Mahsur Kalan 552 Kişi, İş Makineleriyle Kurtarıldı

Bingöl Karayolu'nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 541 kişi, AFAD, 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZURUM-Bingöl Karayolu'nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 541 kişi, AFAD, 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Ardahan'da mahsur kalan 11 öğretmenin imdadına da İl Özel İdare ekipleri yetişti.



Erzurum-Bingöl Karayolu Çirişli mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen çığdan sonra bölgede etkili olan kar fırtınası ulaşımı durdurdu. Jandarmanın tüm uyarılarına rağmen yola çıkan sürücüler de karayolunda mahsur kaldı. Can kaybının yaşanmadığı çığ bölgesinden Erzurum'a dönen AFAD ekibi, yolda mahsur kalanların yardımına koştu. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına sebebiyle donma tehlikesi geçiren vatandaşlar için AFAD ekiplerinin yanı sıra 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de alarma geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan fırtınada kurtarma ekipleri, 4'ü öğretmen 41 kişiyi iş makineleriyle kurtararak, Erzurum'a getirdi. Kurtarılan 500 vatandaş ise Çat ilçesine götürüldü. Vatandaşlar, buradaki öğretmenevi ve kamu kurumlarına ait binalara yerleştirildi.



Fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çat ilçesinde okullar tatil edildi. Fırtına Palandöken Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Merkezde bulunan otellerdeki yerli ve yabancı tatilciler, fırtınaya rağmen kayak yapmaktan vazgeçmedi.



ÖĞRETMENLER TİPİDE MAHSUR KALDI



Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Posof Karayolu'nun Ilgar Dağı mevkiinde görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Kar yağışı, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara ile Çıldır-Aktaş arasındaki yolun Mozeret mevkiinde de etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Göle Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk Köyü'ne gitmek için yola çıkan 11 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü kara saplandı. Öğretmenler kara saplanan minibüsü, bağladıkları halatla çekmeye çalıştı. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan öğretmenler karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. 11 öğretmen yardıma gelen ekipler tarafından kurtarıldı.



BİN 54 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI



Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 748 köye ulaşılamazken, Muş'ta 217 köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ardahan'da 42, Kars'ta ise 47 köye ulaşılamıyor. Varto ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.



- Erzurum

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