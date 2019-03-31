Son Dakika Haberleri: Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolunda yoğun fırına ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolunda yoğun fırına ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye olay, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolu üzerindeki Zine Zirvesinde meydana geldi. Çamdalı mezrasında Onbaşılar köyüne gitmeye çalışan bir araç, yoğun tipi ve fırtınadan dolayı Zine Zirvesinde mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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