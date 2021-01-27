- Fırtınada okul çatısı uçtu - Son Dakika

Ayrıca bölgede vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için hoparlörlerden uyarılar yapıldı.

Okul bahçesindeki ağaçlarında fırtına nedeniyle devrildiği görülürken yetkililer okul bahçesine giriş yapılmaması için çevreyi emniyet şeridi ile kapattı.

BARTIN - Bartın 'da etkili olan fırtınada okul çatısı uçtu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız