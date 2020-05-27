Fırtınada ölümden dönen işçi, o anları anlattı
muhabirine anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı.
muhabirine anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. İşler sakindi. Ben de işimiz olmadığı zaman oturduğumuz konteyner içindeydim. Dışarıda ürkütücü bir hava vardı. Fırtına zaman zaman konteyneri yerinden sallıyordu. Ama kaldırıp atacağını hiç düşünemedim. Aradan birkaç dakika geçmişti ki şiddetini artıran fırtına ile önce konteynere yanındaki masa ve sandalyeler çarptı. Ben de kendimi dışarı atacağım sırada bu kez konteyner yan yatınca kapıdan dışarı düştüm. Konteyner ve yanındaki eşyalar sürüklenerek ana yola doğru gidiyordu. Bayramlık aldığım ayakkabım bile ayağımdan çıkarak gitti. Ayakkabımı almak istedim ama korkup kendimi duvarın dibine zor attım. Çok şükür sağlık durumum iyi, herhangi bir şey olmadı. Daha sonra yanıma gelen arkadaşlarla güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim, kendime üzüldüm" diye konuştu
- Ağrı
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:14 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Fırtınada ölümden dönen işçi, o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı