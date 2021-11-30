Fırtınada panik anları kamerada - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan fırtına esnasında öğrencilerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'yu etkisi altına alan fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve öğrencilerin panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Özel bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler tarafından saniye saniye görüntülenen fırtına anında, kız öğrenci yurdunun avlusunda bulunan bir güneşliğin yıkıldığı, başka bir kadının ise fırtınanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Olay anında ise öğrenciler büyük panik yaşadı.

Fırtınayla birlikte dolu yağdı

Doğanyurt ilçesinde de fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Doğanyurt Hükümet Konağının dış cephesinde hasar meydana geldi. Azdavay ilçesine bağlı Valay köyünde de şiddetli rüzgarın etkisi ile birlikte eski ilköğretim okulunun çatısı uçtu. Valay köyü merkezinde bulunan okulun kullanılmıyor olması olası bir felaketi engelledi. - KASTAMONU