FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR - Son Dakika

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

KOCAELİ'de 2 gün etkili olan fırtınada denizdeki çöpler sahillere vurdu.

KOCAELİ'de 2 gün etkili olan fırtınada denizdeki çöpler sahillere vurdu. Belediye ekipleri sahillere vuran çöpleri temizliyor. Kocaeli'de 2 gün etkili olan fırtına hasara neden oldu. Deniz kenarındaki bazı işletmeler de hasar gördü. Fırtına sırasında İzmit Körfezi'nde büyük dalgalar oluşurken, denize atılan çöpler sahillere vurdu. Sahillerdeki çöp ve çamur yığınları kirliliğe yol açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler sahillerde temizlik çalışması yaparak çöpleri topluyor. Hasar gören işletmelerde ise onarım çalışmaları yapılıyor.

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