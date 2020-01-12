Fırtınada sürücü dayanışması; motorculara böyle yardım ediyorlar - Son Dakika
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Fırtınada sürücü dayanışması; motorculara böyle yardım ediyorlar

6 saat önce

Murat KORKMAZ İstanbul, DHAİstanbul'da yaşanan her fırtınalı hava, motosikletliler için boğaz köprülerini tehlikeli hale getiriyor.

Murat KORKMAZ İstanbul, DHA

İstanbul'da yaşanan her fırtınalı hava, motosikletliler için boğaz köprülerini tehlikeli hale getiriyor. Köprüyü kullanmak zorunda olan motosikletlilerin yardımına ise diğer sürücüler yetişiyor.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletliye polis ekibi rüzgara karşı kalkan olarak geçmesini sağlamıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bunu anı twitter hesabından paylaşarak polisleri tebrik etmişti. Benzer durum her fırtınada yaşanıyor. Kimi zaman İETT otobüsü sürücüsü, kimi zaman ise bir otomobil sürücüsü rüzgara karşı motosikletliyi koruma altına alıyor. O anlar bir çok defa görüntülenip paylaşıldı.

BÜTÜN SÜRÜCÜLERDEN DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ

Motosikletliler dayanışma içine girdikleri sürücülere teşekkür etti. Bir motosikletli, Araçlara sığındığımız zaman bize yardımcı olan sürücüler gibi herkesin bize duyarlılık göstermesini istiyoruz. Çünkü gerçekten köprülerden geçerken, bazen ilerleyemiyoruz, bazen geri dönmek zorunda kalıyoruz. Bize yardımcı olup bize destek çıkan sürücülere çok teşekkür ederiz dedi. Bir başka motosikletli ise, Motosikletli olduğumuz için rüzgar bizi gerçekten çok kötü etkiliyor. Araçların rüzgarlı havalarda daha duyarlı olup yanımıza gelmesini tavsiye ediyoruz. Bütün sürücülerden duyarlı olmalarını bekliyoruz diye konuştu.

SERT RÜZGARI KESEREK MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DESTEK OLABİLİRİZ

Köprüde motosikletlilere yardımcı olduğunu belirten bir sürücü ise, Motosiklet kullanan arkadaşların evlerine ve ailelerine daha rahat ulaşması için onlara yardımcı olmak bizim için çok basit ama motosikletliler için gerçekten hayati önem taşıyan bir durum. Köprü ve viyadük geçişlerinde sert rüzgarı keserek motosiklet sürücülerine destek olabiliriz. Ben de motosiklet sürücüsüyüm. Fakat bunu motosiklet kullanan biri olarak değil, bir vatandaşlık vazifesi olarak herkesin bu sorumluluğa sahip çıkmasını öneriyorum şeklinde konuştu.

SİPER GÖREVİ GÖRDÜLER

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir de, Yaklaşık 25 yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aşırı rüzgarlar vardı. 100 km'ye ulaşan rüzgarın hızı ne yazık ki motosikletlilerin köprüden geçişini büyük oranda etkiliyordu. Bundan sebep gerek trafik polisi, gerek emniyet birimleri köprüden geçişlerimizi bizim can güvenliğimiz için engellediler. Yine de mevsim şartları, mecburiyet bizim köprüden geçmemizi gerektirdi. Bu arada rüzgar sebebiyle karşıya geçemediğimiz zamanlarda metrobüs ve otobüs sürücüleri, duyarlı sürücüler rüzgarla motosiklet arasına girerek siper görevi görerek motosikletlilerin karşıya geçmesini sağladı ifadesini kullandı.

BU KONULARDA BİZE YARDIMCI OLUN

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise Motosiklet kullanmayan insanlar bu durumu çok iyi anlamayacaktır. Özellikle bu kötü hava şartlarında kişisel ulaşım aracı olarak kullanımlar değişebiliyor. Fakat kurye arkadaşlarımız oldukça zor durumda. Bütün araç sürücülerinden ricamız şu, bu konularda bize yardımcı olun. Önünüzde yol alamayan yavaşlamış sağa sola savrulmakta olan bir motosiklet görürseniz onun arkasına yanaşıp taciz etmeyin dedi.

Fırtınada sürücü dayanışması; motorculara böyle yardım ediyorlar

Motosiklet, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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