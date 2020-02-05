Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü - Son Dakika

Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü

6 saat önce

BURSA'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde, fabrikanın çatısı uçtu.

Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü, System.String[]

BURSA'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde, fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, 2 katlı binanın üzerine düştü.

Bursa'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtınada, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, fabrikanın yakınındaki 2 katlı binanın üzerine düştü. Gürültüyle uyanan bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü indirdi. Bina sakinleri, çok korktuklarını belirtti.

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Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
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