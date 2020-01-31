Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin üzerine düştü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin üzerine düştü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Uçan çatılardan biri, önce çarptığı apartman dairesinin camını kırdı ardından üzerine düştüğü otomobilde hasara neden oldu.

Kentte, bu sabah yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar başladı. Fırtınada Mercimektepe Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısının bir kısmı, yerinden söküldü. Uçan çatı, çarptığı 7'nci kattaki dairenin camını kırdı ardından park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatı, yoldan kaldırıldı.

Öte yandan fırtınada, yol kenarlarındaki ağaçlar da devrildi. Müftülük Meydanı'ndaki refüjde yer alan ağaç, şiddetli rüzgarda caddeye devrildi.


Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:54 Kaynak: DHA
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