Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

6 saat önce

KARAMAN'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü, System.String[]

KARAMAN'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda araç hasar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 76 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.  Abbas Mahallesi 407 Sokak'ta ise 5 katlı binanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan uçan bölüm önce yandaki binaya çarptı, ardından da sokakta park halindeki Şerafettin Uyanık'e ait 42 NF 547 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde hasar oluştu. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca rüzgarın devam edeceği belirtildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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