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Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu - Son Dakika

Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu

30.11.2021 22:38
Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu

Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu Esenyurt'ta dün etkili olan lodos sırasında annesine gitmek üzere çocuğu ile birlikte evden çıkan Elif Şanver, uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu.

Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu
İSTANBUL - Esenyurt'ta dün etkili olan lodos sırasında annesine gitmek üzere çocuğu ile birlikte evden çıkan Elif Şanver, uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu.
Esenyurt'ta yaşayan Elif Şanver, dün etkili olan lodos sırasında kızı ile birlikte annesine gitmek üzere evinden çıktı. Bu sırada lodos nedeniyle uçan bir evin çatısı, Şanver'in yürüdüğü yola düştü. Kızını korumak için siper olan Şanver, çatının altında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şanver, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanver'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şanver'in gözü yaşlı yakınları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek otopsi işlemlerinin ardından cenazesi teslim aldı.
Elif Şanver'in kayınbiraderi Seyfi Ali Şanver, "Biz olayı sonradan öğrendik. Hastanede vefat ettikten sonra öğrendik. Çatının düştüğünü fark etmiş. Çocuğunu korumak için üstüne kapanıp vefat ettiğini söylediler bize. Ondan başka bildiğimiz bir şey yok. Bugün de buraya geldik. Evden annesinin yanına gitmek için çıkmış" şeklinde konuştu.
"Çocuğunu kurtardı kendi öldü"
Elif Şanver'in kayınpederi İbrahim Şanver ise "Köyde cenazem vardı. Cenazeye gittim buraya geldim cenazeyle karşılaştım" dedi.
"Gelinim çocuğunu kurtarmak için kendini feda etti" diyen dede Şanver şöyle konuştu: "Elif annesine giderken cam balkon düşmüş. Çocuğu da kurtarayım derken kendi öldü. Çocuğunu kurtardı kendi öldü hepsi bu. Çocuğun durumu iyi onda bir şey yok. Çocuk benimle yaşayacak ben onu kime veririm ki o benim çiçeğim. Annesinin hatırası o"

Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu

Adli Tıp, Esenyurt, Lodos, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu - Son Dakika


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