Fırtınada uçan çatının altında kalıp öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'da, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan sacın altında kalan Mustafa Şimşek (22), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Özel Harekat Müdürlüğü'nün çatısındaki sac tabaka yerdinden söküldü. Uçan sac, yolda yürüyen Mustafa Şimşek'in üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.