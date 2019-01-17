Son Dakika Haberleri: Fırtınada Uçan Sacın Altında Kalan Kadının Ayağı Kırıldı

Fırtınada Uçan Sacın Altında Kalan Kadının Ayağı Kırıldı

19 dakika önce

ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü.

Fırtınada Uçan Sacın Altında Kalan Kadının Ayağı Kırıldı, System.String[]
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gazeteciler Cemiyeti konutlarında yerde duran bir sac, şiddetli fırtınada havalanarak, yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kadın ile park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Rüzgarda uçarak havalanan sac çatıdaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, sacın altında kalan kadının ayağı kırıldı, 5 araçta zarar meydana geldi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

Esentepe Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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