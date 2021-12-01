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Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu - Son Dakika

Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu

01.12.2021 10:04

Esenyurt'ta geçtiğimiz gün yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir vatandaş, tabela ile metrelerce havaya uçtu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz gün yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir vatandaş, tabela ile metrelerce havaya uçtu. Şans eseri uçan vatandaşa bir şey olmazken o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Üretim yapan başka bir iş yerinde ise patlayan vitrinde çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan şiddetli lodos ve fırtına yüzünden Esenyurt'ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli fırtınaya ait çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri tabela ile birlikte uçtu. Rüzgarın etkisiyle metrelerce uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle geri dükkana girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çalışanlar ölümden saniyelerle kurtuldu

Bir başka görüntü ise Adile Naşit Bulvarında kaydedildi. İş yerinde çalışan işçiler kuvvetli rüzgar nedeniyle işi durdurup imalathaneden çıktılar. Bu olaydan saniyeler sonra şiddetli rüzgara dayanamayan cam cephe çökerek iş yerine girdi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu
Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu
Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu
Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu
Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu

Pazartesi, Esenyurt, Fırtına, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu - Son Dakika


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