Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika

Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı

6 saat önce

İstanbul'da geçen günlerde etkili olan fırtına nedeniyle Kemerburgaz Kent Ormanı'nda zarar gören ağaçlar onarılıyor.

Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı, System.String[]

İstanbul'da geçen günlerde etkili olan fırtına nedeniyle Kemerburgaz Kent Ormanı'nda zarar gören ağaçlar onarılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde etkili olan ve saatte hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına ve beraberinde yağan şiddetli yağmur, şehir genelinde birçok evin çatısını uçurdu, araçlara zarar verdi, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatan rüzgar ve yağış, şehir genelinde birçok ağacı da devirirken bir kısmının dallarını kırdı.

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ, Kent Ormanı genelinde hasar tespit çalışması başlattı. Eğilen ve devrilen 50'ye yakın ağacın onarımı yapıldı. Bu kapsamda devrilen ya da eğilen ağaçlar düzeltildi. Yanlarına herek adı verilen kazıklar çakılan ağaçlar halatla bağlanarak sağlamlaştırıldı.

Eyüpsultan Kemerburgaz mevkisinde 5 milyon 526 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 8 bin 167 ağaç, 420 bin çalı, 160 bin yer örtücü ve 357 bin metrekare çim alan bulunuyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil
İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
21:58 AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı - Son Dakika
21:57 Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada - Son Dakika
21:56 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
21:56 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
21:55 Kadıköy'deki yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 22:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]