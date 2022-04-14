Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı - Son Dakika
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Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

14.04.2022 11:12
Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle Batı ve Orta Karadeniz'de ilerlemekte zorlanan yük ve balıkçı gemileri, Sinop limanına sığındı.

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle Batı ve Orta Karadeniz'de ilerlemekte zorlanan yük ve balıkçı gemileri, Sinop limanına sığındı.

Karadeniz'de fırtına nedeniyle Sinop açıklarında seyreden yük ve balıkçı gemileri, Sinop'un doğal limanına demirledi. Uluslararası taşımacılık yapan 18 yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi. Fırtınanın etkili olmasıyla Sinop'a demir atan çok sayıda yük gemisi, hava koşullarının iyileşmesini bekliyor. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar yollarına devam edecekler.

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, "Son 2 gündür bölgemizde şiddetli fırtına etkili oluyor, gemiler seyir etmekte zorlanıyorlar. Yollarına devam edemeyen uluslararası yük gemileri, kentimizin doğal limanına demir atmış vaziyette hava şartlarının iyileşmesini bekliyorlar. Bu hafta genel olarak fırtına etkili olacak gibi görünüyor. Hem balıkçı teknelerimiz hem de kuru yük gemileri Sinop açıklarında az da olsa fırtınanın dinmesini bekliyor" dedi.

(Osman Aksu/İHA)

Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

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Karadeniz, Fırtına, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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