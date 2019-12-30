Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı - Son Dakika

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

6 saat önce

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi.

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı, System.String[]

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gemilerin fırtınadan etkilendiklerini söyledi.

Olumsuz hava koşullarında gemilerin fırtınadan kaçış yeri olarak Sinop'u seçtiklerini belirten Alpay, "Sadece bizim bölgemizdeki değil, gemilerin varış limanlarındaki hava durumu da yolculuklarını etkiliyor. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamamak niyetiyle de Sinop'un doğal limanına demir atıyorlar." dedi.

Alpay, 20'den fazla geminin Sinop doğal limanına demirlediğini, gemilerin yasal açıdan 7 gün süreyle Sinop'ta demirli kalabildiklerini belirterek, "Bu süre zarfında yakıt veya kumanya gibi ihtiyaçları olursa karşılanıyor ama genelde büyük gemiler olduğundan söz konusu ihtiyaçlarını önceden gidermiş oluyorlar. Hava şartları düzeldiğinde seyirlerine devam edecekler." diye konuştu.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
19:56 İranlı 300 aktivistten, "insan hakları savunucusu Nergis'in serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
19:55 BBP Genel Başkanı Destici'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti - DİYARBAKIR - Son Dakika
19:52 İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika
19:50 Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]