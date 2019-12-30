Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı - Son Dakika

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gemilerin fırtınadan etkilendiklerini söyledi.

Olumsuz hava koşullarında gemilerin fırtınadan kaçış yeri olarak Sinop'u seçtiklerini belirten Alpay, "Sadece bizim bölgemizdeki değil, gemilerin varış limanlarındaki hava durumu da yolculuklarını etkiliyor. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamamak niyetiyle de Sinop'un doğal limanına demir atıyorlar." dedi.

Alpay, 20'den fazla geminin Sinop doğal limanına demirlediğini, gemilerin yasal açıdan 7 gün süreyle Sinop'ta demirli kalabildiklerini belirterek, "Bu süre zarfında yakıt veya kumanya gibi ihtiyaçları olursa karşılanıyor ama genelde büyük gemiler olduğundan söz konusu ihtiyaçlarını önceden gidermiş oluyorlar. Hava şartları düzeldiğinde seyirlerine devam edecekler." diye konuştu.