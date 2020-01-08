Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren yağış ile şiddetli rüzgarın ardından denize ve kıyılara insanlar tarafından atılan çöpler plajlara vururken, vatandaşlar akarsuların getirip denize sürüklediği odunları toplamak için sahil kenarlarına akın etti.



Yaz sezonunda binlerce turisti ağırlayan Alanya plajlarının bazı bölümleri, yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle adeta atık mezarlığına döndü. Önceki gece saatlerinde başlayan ve dün de etkisini sürdüren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan dev dalgalar, denize atılan çöpleri sahile getirdi. Sahiller mantar, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, içecek şişeleri gibi atıklarla kaplandı. Yürüyüş için sahil kenarına gelen çevre sakinleri atıklardan rahatsız olurken, bazıları da görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.



Kışlık yakacaklarını sahil kenarından topladılar



Denizle birleşen akarsularla birlikte sahil kenarları odun ve ağaç parçalarıyla da doldu taştı. Sahile vuran odunlar ve ağaç parçaları en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Oba Mahallesi'ndeki sahil kenarına gelen bazı vatandaşlar pisliklerin arasından seçtikleri odun ve ağaç parçalarını bir kenara biriktirdikten sonra araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını götürdü.



"Bu pislikleri sokak hayvanları ve balıklar yiyor"



Sahildeki pisliğe tepki gösteren işletmeci Mehmet Dalaslan, plajların çöple dolduğunu söyledi. Dalaslan, "Her taraf çöp doldu, bunlar doğaya ve çevreye zarar veren atıklar. Yetkilere telefonla ulaştım. Not aldılar ilgileneceğiz diye. Artık bu gibi durumlara birilerin el atması lazım diye düşünüyorum. Bu pislikleri sokak hayvanları ve balıklar da yiyor. En azından uyarı tabelaları falan asılırsa daha iyi olur. " dedi. - ANTALYA