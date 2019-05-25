Son Dakika Haberleri: Fırtınalı havada iftar

Fırtınalı havada iftar

4 saat önce

Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi yaşanan fırtına ve dolu yağışı, hazırlık yapılan alandaki masa, sandalye ve diğer malzemeleri kısa sürede tahrip ederken, daha sonra el birliği ile yapılan çalışmalar sonucu hep birlikte iftar açıldı.

Fırtınalı havada iftar, System.String[]
Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi yaşanan fırtına ve dolu yağışı, hazırlık yapılan alandaki masa, sandalye ve diğer malzemeleri kısa sürede tahrip ederken, daha sonra el birliği ile yapılan çalışmalar sonucu hep birlikte iftar açıldı.

İlçe merkezinde belediye binası önündeki Hürriyet caddesi üzerine iftardan saatlerce önce masa sandalyeler dizilip hazırlıklar başladı. İftar programından yaklaşık bir saat önce aniden başlayan fırtına ve dolu yağışı yüzünden sandalye ve masalar havada uçuştu. Görevlilerin şaşkın bakışları arasında alan adeta dağıldı, savaş alanına döndü. Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli fırtına sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Çam dahil olmak üzere bütün belediye personeli ve misafirler seferber oldu. Adeta savaş alanına dönen iftar alanı yeniden düzenlenerek vatandaşların mağdur olmasına engel oldu ve iftar hep birlikte açıldı.

Yaklaşık 2 bin kişiye verilen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Çam, "Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Program konuk sanatçı Osman Vahit Özdal tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle son buldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:07 Kaynak: İHA
Sarıcakaya, Dolu Yağışı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtınalı havada iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]