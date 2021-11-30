Fırtınalı havalarda görüntüsüyle tedirgin ediyor...Yatık palmiyeyi gören sürücüler yavaşlıyor - Son Dakika

Fırtınalı havalarda görüntüsüyle tedirgin ediyor...Yatık palmiyeyi gören sürücüler yavaşlıyor

Motosiklet sürücüsü Ahmet Mavi: "Yoldan korkarak geçiyoruz"

ANTALYA - Antalya'da aynı sıradaki onlarca palmiyeye oranla yatık görüntüye sahip olan dev palmiye ağacı, fırtınalı havalarda görüntüsüyle sürücüleri tedirgin etmeye yetiyor.

Şiddetli lodosun etkisiyle yola doğru sallanan palmiyenin yanındaki araç ve yaya trafiğinin bulunduğu yoldan geçenler ise, "Korkarak geçiyoruz. Yıkılacak olsa kazaya sebebiyet verebilir" uyarısında bulundu.

Kepez ilçesi Altınova Serik Caddesi yan yolda, daha önceki yıllarda şiddetli rüzgar nedeniyle yola paralel olarak eğilen palmiye ağacı, fırtınalı havalarda görüntüsüyle sürücü ve yayaları tedirgin etmeye yetiyor. Yıllara meydan okuyan ve yatık görünmesine rağmen ayakta kalmayı başaran ağaç yine şiddetli lodos sebebiyle sallanmaya başlayınca sürücüleri tedirgin etmeye yetiyor.

"Korkarak geçiyoruz"

Ağacı görüp duran motosiklet sürücüsü Ahmet Mavi, "Tehlikeli. Araçlar geçiyor yanından, yaya da geçebilir. Yıkılma ihtimali var. Yan yatmış vaziyette. Fırtına var ve belediyenin müdahale etmesi gerekiyor. Yoldan korkarak geçiyoruz. Fark edemeyen insanlar da var. Ağaç yıkıldığı zaman kazaya sebebiyet verebilir" dedi.