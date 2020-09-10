"Fırtınalı Soygun" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Michael Polish'in yönettiği; Emile Hirsch, Mel Gibson, Kate Bosworth, David Zayas ve Stephanie Cayo'nun başrollerinde oynadığı "Fırtınalı Soygun" yarın izleyici ile buluşacak.

Dram ve aksiyon ağırlıklı film; büyük bir kasırganın vurduğu sırada bir soygunun altından kalkmaya çalışan bir çete ile insanları koruyarak bu soygunu engellemeye çalışan bir polisin hikayesini anlatıyor.