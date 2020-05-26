- Fırtınanın Ardahan'a bilançosu çok ağır oldu - Son Dakika

- Fırtınanın Ardahan'a bilançosu çok ağır oldu

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle 152 çatı uçtu, 157 ağaç devrildi. Çok sayıda yeri de su bastı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, Ardahan'da dün meydana gelen fırtınanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında olumsuzluklar yaşandığını söyleyen Vali Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada." diye konuştu.

Masatlı, şiddetli fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişinin ise yaralandığını sözlerine ekledi.

İş yerinin çatısı uçan Vargin Yıldız da hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyerek devletimiz gerekeni yapacaktır dedi.