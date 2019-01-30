Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Ardından Çıktığı Avla Yüzü Güldü

Fırtınanın Ardından Çıktığı Avla Yüzü Güldü

1 saat önce

Antalya'da çiftçilik ile uğraşan ve amatör olarak da balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sargın, Antalya'da etkili olan fırtınanın ardından çıktığı ilk balık ağında ağını rastgele atınca 1,5 metre uzunluğunda balık yakaladı.

Fırtınanın Ardından Çıktığı Avla Yüzü Güldü, System.String[]
Antalya'da çiftçilik ile uğraşan ve amatör olarak da balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sargın, Antalya'da etkili olan fırtınanın ardından çıktığı ilk balık ağında ağını rastgele atınca 1,5 metre uzunluğunda balık yakaladı. Sargın, 18 kilo gelen balığı 750 TL'ye sattı.

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde çiftçilik yapan 38 yaşındaki Hasan Sargın, Antalya'da 1 haftadır etkili olan şiddetli fırtına ve hortumun ardından dün ilk defa denize açıldı. Teknesi ile denize ağını rastgele atarak geri dönen Sargın, sabah ağını toplamak üzere denize gittiğinde gördüğü 1,5 metre uzunluğundaki Çatalkuyrukla şaşkına döndü. Evde tartılan balık 18 kilo geldi. Balığı yemeden müşterisini arayan Sargın, dev balığı 750 TL karşılığında bir vatandaşa sattı.

"Bir de baktım 1,5 metre uzunluğunda balık"

Hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakaladığını belirten Sargın, "Fırtına nedeni ile uzun zamandır denize açılamadık. Dün akşam ilk defa denize açıldık. Ağımı attım geri döndüm. Normalde pek balığa çıkmam. Sabah toplamak için gittiğimde ise ağımın durmadan sallandığını gördüm. Bir de baktım 1,5 metre uzunluğunda bir balık. Hemen çekerek eve geldim. Çok mutlu oldum. 18 kilo geldi. 750 TL'ye hemen alıcısına verdim. 12 saatte 750 TL kazandım. Çok mutlu oldum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:04:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Ardından Çıktığı Avla Yüzü Güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]