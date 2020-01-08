Fırtınanın ardından deniz keyfi - Son Dakika
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Fırtınanın ardından deniz keyfi

7 saat önce

Fırtınanın ardından deniz keyfiANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.

Fırtınanın ardından deniz keyfi

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte bazı vatandaşlar denizde yüzdü.

Antalya'da geçen pazartesi etkili olan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden sağanak ve fırtına bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Dakikalarca yüzenler, denizin karadan daha sıcak olduğunu söyledi.

Fırtınanın ardından deniz keyfi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
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