Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Ardından Sahilde Define Taraması

Fırtınanın Ardından Sahilde Define Taraması

1 saat önce

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne detektörüyle gelen bir vatandaş, fırtınanın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediği altın ve değerli madenleri aradı.

Fırtınanın Ardından Sahilde Define Taraması, System.String[]
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne detektörüyle gelen bir vatandaş, fırtınanın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediği altın ve değerli madenleri aradı.

Antalya'da geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Dalga boyunun bugün normale dönmesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde define avcısı bir vatandaş altın ve değerli maden arayışına çıktı. Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini değerlendiren define avcısı vatandaş, elindeki detektörle sahil bandını taradı. Yanında kendisine eşlik eden bir arkadaşıyla sahili baştan sona tarayan define avcısı vatandaşın, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda sahili mini kürekle kazdığı görüldü.

Bazı vatandaşlar ise sahilde oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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Define avcısı vatandaştan detay

Detektörle tarama yapması

Detektörle arama yapan vatandaşın sahili mini kürekle kazması

Sahildeki vatandaşlardan detay

Deniz dalgasından detay

Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel
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