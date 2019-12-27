Fırtınanın dershanenin çatısını uçurduğu o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınanın dershanenin çatısını uçurduğu o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Fırtınanın dershanenin çatısını uçurduğu o anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

MANİSA'da, bir dershane binasının çatısının fırtınada uçtuğu anların, bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Fırtınanın dershanenin çatısını uçurduğu o anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

MANİSA'da, bir dershane binasının çatısının fırtınada uçtuğu anların, bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Şehzadeler ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki Manisa'nın simge yapılarından Beyaz Fil binası önündeki bir dershanenin 100 metrekarelik çatısı, geçen 23 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında fırtına nedeniyle uçarak yola düştü. O anlarda yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yol, uçan çatı nedeniyle trafiğe kapandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hummalı bir çalışma ile çatının enkazını kaldırarak, yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.Çatının fırtına nedeniyle uçma anının yakındaki bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, tesadüfen yoldan geçen polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri almaları da yer alıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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