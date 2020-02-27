Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü - Son Dakika

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

6 saat önce

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştüKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Darıca'da, akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi.

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yol verme tartışması kavgayla bitti, kaçmaya çalışan sürücü, aracı kadının üzerine sürdü
Son dakika: Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı 12 Mart'ta Gemlik'te yapılacak Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 05:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]