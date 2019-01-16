Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

25 dakika önce

Çorum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü, System.String[]
Çorum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 1. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arkadaşını misafirliğe gelen Deniz Arıcı, aracını öğretmen lojmanları önüne otomobilini park etti. Bir süre şiddetli fırtınanın etkisiyle lojman içerinde bulunan çam ağacı park halindeki ağacın üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacının sesini duyan site sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sokağın ortasına devrilen ağaç ayrıca elektrik tellerinin kopmasına da neden oldu. Kopan elektrik telleri nedeniyle öğretmen lojmanlarına bir süre elektrik verilemedi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaldırıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa
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