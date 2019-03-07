Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Pazarcık ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, Öğretmen Evi önünde park halinde bulunan aracın üzerine ağaç devrildi. Sahibinin başında olmadığı aracın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çağrılan itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın kopan parçalarını aracın üstünden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken meteoroloji şiddetli rüzgarın cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek

Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:10:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Devirdiği Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]