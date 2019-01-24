Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü

Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü

57 dakika önce

KAYSERİ'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü, System.String[]
KAYSERİ'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kentte saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak'ta bulunan kavak ağacı devrildi. Bu sırada yaya olarak evine doğru giden Hasan Öztürk, kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin ağacı kaldırmasıyla ağır yaralı olarak kurtarılan Öztürk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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