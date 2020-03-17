Fırtınanın devirdiği direk aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtınanın devirdiği direk aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Fırtınanın devirdiği direk aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.

Fırtınanın devirdiği direk aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.


Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birecik ilçesinde demir elektrik direği seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Sutepe Mahallesinde yaşanan olayda araç sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Parklardaki ağaçlar ise fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Şanlıurfa merkezde ise şiddetli yağmur ve gök gürültüsü görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağmur ise sürücülere zor anlar yaşattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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