Fırtınanın etkili olduğu Başkent'te vatandaştan halatlı önlem - Son Dakika

Fırtınanın etkili olduğu Başkent'te vatandaştan halatlı önlem
27.01.2021 17:34
Fırtınanın etkili olduğu Başkent'te vatandaştan halatlı önlem Ankaralı vatandaş devrilmesin diye ağacı halat ile bağladı Ülke genelinde etkisini gösteren yağmur ve fırtına Başkent Ankara'da da etkisini gösterdi.
Fırtınanın etkili olduğu Başkent'te vatandaştan halatlı önlem
Ankaralı vatandaş devrilmesin diye ağacı halat ile bağladı
ANKARA - Ülke genelinde etkisini gösteren yağmur ve fırtına Başkent Ankara'da da etkisini gösterdi.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilerleyen saatlerde yerini yağışa bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu anlarda bir vatandaşın bahçesindeki ağacın devrilmemesi için ağacı halatla balkonuna bağlaması dikkat çekti.
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